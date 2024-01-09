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Лидер ХАМАС призвал мусульманские страны снабдить бойцов группировки оружием

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что мусульманские страны должны активнее поддержать группировку и поставить оружие для борьбы против израильской армии.

"Мы видим, как некоторые страны снабжают оружием оккупанта. (...) Пришло время для мусульманских стран поддержать сопротивление поставками оружия, потому что это битва не только палестинского народа", - приводят ближневосточные СМИ слова лидера движения.

Выступая на конференции в Дохе, Хания также отметил, что Израиль "не смог добиться ни одной из своих целей" за почти 100 дней своей операции в секторе Газа.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ЛИДЕР, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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