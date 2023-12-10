В ХАМАС заявили, что не отпустят ни одного заложника, пока не возобновятся переговоры

Представитель военного крыла движения ХАМАС Абу Обейда заявил, что ни один заложник не будет освобожден из сектора Газа, пока не будут выполнены требования группировки.
"Ни один враг (...) не сможет получить своих заключенных живыми без обмена заключенными, без переговоров и без выполнения требований палестинского сопротивления", - приводят ближневосточные СМИ слова Обейды.
Считается, что ХАМАС все еще удерживает свыше сотни заложников.
Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» в Брюсселе
Спикер парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире
РФ к 2030г удвоит мощности ВИЭ-генерации до 12 ГВт, объем гарантированного возврата инвестиций по ДПМ - 175 млрд руб
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
Италия стала самой популярной страной Европы у российских туристов на Новый год
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При генеральном партнерстве CityNet состоится фестиваль GameSummit
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Двойная поддержка»
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире