В ХАМАС заявили, что не отпустят ни одного заложника, пока не возобновятся переговоры

Представитель военного крыла движения ХАМАС Абу Обейда заявил, что ни один заложник не будет освобожден из сектора Газа, пока не будут выполнены требования группировки.

"Ни один враг (...) не сможет получить своих заключенных живыми без обмена заключенными, без переговоров и без выполнения требований палестинского сопротивления", - приводят ближневосточные СМИ слова Обейды.

Считается, что ХАМАС все еще удерживает свыше сотни заложников.