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В ХАМАС заявили, что не отпустят ни одного заложника, пока не возобновятся переговоры

Представитель военного крыла движения ХАМАС Абу Обейда заявил, что ни один заложник не будет освобожден из сектора Газа, пока не будут выполнены требования группировки.

"Ни один враг (...) не сможет получить своих заключенных живыми без обмена заключенными, без переговоров и без выполнения требований палестинского сопротивления", - приводят ближневосточные СМИ слова Обейды.

Считается, что ХАМАС все еще удерживает свыше сотни заложников.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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