Не менее пяти человек погибли в секторе Газа в результате неудачного сброса на парашютах гумпомощи

По меньшей мере, пять человек в секторе Газа стали жертвами инцидента, произошедшего во время операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

По данным телеканала, парашют, на котором должен был спуститься один из контейнеров с помощью, не раскрылся, и груз придавил собравшихся на земле людей.

Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу "Камаль Адван", где они позже скончались.