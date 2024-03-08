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Дальнее зарубежье 08.03.2024 18:14

Не менее пяти человек погибли в секторе Газа в результате неудачного сброса на парашютах гумпомощи

По меньшей мере, пять человек в секторе Газа стали жертвами инцидента, произошедшего во время операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

По данным телеканала, парашют, на котором должен был спуститься один из контейнеров с помощью, не раскрылся, и груз придавил собравшихся на земле людей.

Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу "Камаль Адван", где они позже скончались.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ГУМПОМОЩЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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