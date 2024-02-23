Палестинское руководство видит сектор Газа лишь в составе независимого государства, отвергает любые другие планы

Палестинская национальная администрация (ПНА) не примет какого-либо плана по будущему сектора Газа, если он не будет предусматривать вхождение сектора в состав палестинского государства, заявил в пятницу представитель ПНА Набиль Абу Рудейна.

"Газа войдет в состав независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, любой другой план обречен", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Заявление Абу Рудейны стало ответом на план послевоенного обустройства сектора Газа, предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным The Jerusalem Post, согласно этому плану, который был представлен для обсуждения членам кабинета безопасности, по завершении активной фазы боевых действий израильская армия, в частности, продолжит обеспечивать контроль за безопасностью в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а власть в анклаве перейдет к так называемому правительству технократов. В документе отражены лишь основные моменты и предусмотрено три этапа: сиюминутный, краткосрочный и долгосрочный.