Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 78.61 +0.70 Brent 83.67 +0.64

Дальнее зарубежье 23.02.2024 17:04

Палестинское руководство видит сектор Газа лишь в составе независимого государства, отвергает любые другие планы

Палестинская национальная администрация (ПНА) не примет какого-либо плана по будущему сектора Газа, если он не будет предусматривать вхождение сектора в состав палестинского государства, заявил в пятницу представитель ПНА Набиль Абу Рудейна.

"Газа войдет в состав независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, любой другой план обречен", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Заявление Абу Рудейны стало ответом на план послевоенного обустройства сектора Газа, предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным The Jerusalem Post, согласно этому плану, который был представлен для обсуждения членам кабинета безопасности, по завершении активной фазы боевых действий израильская армия, в частности, продолжит обеспечивать контроль за безопасностью в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а власть в анклаве перейдет к так называемому правительству технократов. В документе отражены лишь основные моменты и предусмотрено три этапа: сиюминутный, краткосрочный и долгосрочный.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТАТУС


Похожие новости


ХАМАС требует вывода израильских войск из Газы в качестве условия договоренности об обмене пленными Армия Израиля готовится к расширению масштаба операций в секторе Газа Подготовленный на переговорах в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие в секторе Газа с обменом заложников с Израилем На юге Газы усиливаются бои между Израилем и палестинцами Число погибших в секторе Газа превысило 23 тыс. человек Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа Почти 200 человек погибли за сутки в секторе Газа Аббас на встрече с Салливаном заявил о недопустимости изоляции Газы от остальных палестинских территорий На севере сектора Газа продолжает работать только одна больница - ВОЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az