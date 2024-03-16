В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью

Первую партию гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа морским путем после начала конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, выгрузили на берег, сообщает в субботу The Times of Israel.
"Весь груз - почти 200 т продовольствия разгрузили, он готов к распределению в секторе Газа", - цитирует издание выдержку из сообщения некоммерческой организации World Central Kitchen, которая предоставила эту помощь.
Ввиду отсутствия у побережья сектора Газа необходимой портовой инфраструктуры, для того, чтобы выгрузить контейнеры на берег, пришлось соорудить импровизированный причал, отмечает The Times of Israel.
О том, как доставленные грузы будут распределять в секторе Газа, пока известно мало - агентства ООН по оказанию помощи сообщают о наличии серьезных препятствий для доставки продовольствия нуждающимся, пишет издание. Сотрудники этих агентств отмечают, что спуск гуманитарной помощи на парашютах или доставка морем менее эффективна, чем наземным транспортом. В связи с этим они призывают Израиль обеспечить безопасные коридоры для фур, доставляющих помощь.
Первое судно с продовольствием для жителей сектора Газа вышло из кипрского порта Ларнака во вторник в рамках пилотного проекта по запуску морского гуманитарного коридора для оказания помощи гражданскому населению анклава.
Ранее в марте Еврокомиссия, Кипр, ОАЭ, США и Великобритания одобрили создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В совместном заявлении отмечалось, что важную роль в запуске морского коридора сыграло лидерство Кипра: инициатива "Амальтея" предусматривает механизм безопасной доставки помощи с острова в сектор Газа по морю.
При этом, участники проекта признали, что "доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу по морю будет сложной задачей", и они "будут продолжать оценивать и корректировать усилия, чтобы обеспечить максимально эффективную доставку помощи".
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