Израильтяне сообщили об уничтожении координатора атак ХАМАС на населенные пункты у границы с Газой

Палестинский полевой командир Али Кахи убит в субботу в результате совместной операции израильской армии и службы общей безопасности Израиля (Шабак), сообщает The Jerusalem Post.
"Самолет армии обороны Израиля в координации со службой "Шабак" в субботу уничтожил Али Кахи, который командовал отрядом "Накба", входящий в группировку ХАМАС", - сообщает газета.
По израильским данным, он координировал нападения на израильские населенные пункты близ границы с сектором Газа в прошлые выходные.
Издание напоминает, что в 2005 году Али Кахи арестовывали по обвинениям в похищениях и убийствах израильтян. В 2011 году он попал в список из более тысячи палестинцев, которых обменяли на находившегося в плену у палестинцев израильского солдата Гилада Шалита.
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