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Здравоохранение 16.10.2023 21:26

Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд

Датская фармкомпания Novo Nordisk договорилась о покупке препарата от неконтролируемой гипертонии Ocedurenone у американской KBP Biosciences за сумму до $1,3 млрд, говорится в пресс-релизе Novo Nordisk.

Закрытие сделки запланировано на этот год. Novo Nordisk профинансирует ее за счет резервов.

При этом датская компания отметила, что транзакция не повлияет на недавно повышенный годовой прогноз ее операционной прибыли и программу обратного выкупа акций.

Ocedurenone проходит третью фазу клинических испытаний и также потенциально может применяться пациентами с болезнями почек.

Акции Novo Nordisk почти не меняются в стоимости на торгах в понедельник. В начале сентября компания стала крупнейшей в Европе по капитализации - ее рыночная стоимость увеличилась примерно до $435 млрд.

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Тэги: ДАНИЯ, NOVONORDISK, ПРЕПАРАТ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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