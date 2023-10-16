Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд

Датская фармкомпания Novo Nordisk договорилась о покупке препарата от неконтролируемой гипертонии Ocedurenone у американской KBP Biosciences за сумму до $1,3 млрд, говорится в пресс-релизе Novo Nordisk.
Закрытие сделки запланировано на этот год. Novo Nordisk профинансирует ее за счет резервов.
При этом датская компания отметила, что транзакция не повлияет на недавно повышенный годовой прогноз ее операционной прибыли и программу обратного выкупа акций.
Ocedurenone проходит третью фазу клинических испытаний и также потенциально может применяться пациентами с болезнями почек.
Акции Novo Nordisk почти не меняются в стоимости на торгах в понедельник. В начале сентября компания стала крупнейшей в Европе по капитализации - ее рыночная стоимость увеличилась примерно до $435 млрд.
Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе
Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор - глава МИД Азербайджана
Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули
Забастовка на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии возобновится в четверг
РФ и Венесуэла обсуждают сотрудничество в газовой отрасли, есть юридические вопросы
"КазТрансОйл" поставил в Германию почти 590 тыс. тонн нефти за 9 месяцев 2023 года
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Италия одобрила бюджет объемом 24 млрд евро, включающий меры поддержки домохозяйств
Руководитель израильской спецслужбы признал упущения, которые привели к резкой эскалации конфликта с палестинцами
Глава МИД Турции обсудил с руководителем ХАМАС освобождение пленных израильтян
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире