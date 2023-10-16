В Азербайджан за 9 мес. импортированы автомобили стоимостью свыше $1,2 млрд

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2023 года составил 72 883 единиц (рост по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 32%) общей стоимостью $1 млрд 207 млн 206,42 тыс. (рост на 62,3%), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 67 453 ед. (рост на 32,1%) стоимостью $ 1 млрд 91 млн 749,36 тыс. (рост на 83,4%). В том числе, завезено 2 118 электрокара на $85 млн 882,07 тыс. и 10 604 единиц гибридных автомобилей на сумму $253,158 млн.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 5 062 ед. (рост на 41,2%) на $79 млн 139,72 тыс. (рост на 7,4%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 279 ед. моторных транспортных средств спецназначения (рост на 25,7%) на $30 млн 340,57 тыс. (рост на 5,9%).

Также за отчетный период в республику ввезено 89 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад в 3,8 раза) на $5 млн 976,77 тыс. (спад в 7,8 раза).

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74,577 тыс. единицы общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс.

Б.Рустамбеков