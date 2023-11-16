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Транспорт и связь 16.11.2023 11:29

В Азербайджан за 10 мес. импортированы автомобили стоимостью около $1,4 млрд

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-октябре 2023 года составил 81 206 единиц (рост по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 33,6%) общей стоимостью $1 млрд 374 млн 23,19 тыс. (рост на 65,7%), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 75 058 ед. (рост на 33,8%) стоимостью $ 1 млрд 245 млн 193,4 тыс. (рост на 87,5%). В том числе, завезено 2 425 электрокара на $98 млн 299,79 тыс. и 11 769 единиц гибридных автомобилей на сумму $295,531 млн.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 5 756 ед. (рост на 40,9%) на $90 млн 158,2 тыс. (рост на 9,4%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 302 ед. моторных транспортных средств спецназначения (рост на 13,9%) на $32 млн 577,58 тыс. (спад на 7%).

Также за отчетный период в республику ввезено 90 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад в 3,8 раза) на $5 млн 756 тыс. (спад на 83,6%).

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74,577 тыс. единицы общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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