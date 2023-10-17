Две ракеты выпустили по Израилю с территории Ливана

Израиль вновь подвергся ракетной атаке и стрельбе с ливанского направления, сообщат во вторник ЦАХАЛ.

"Две противотанковые ракеты были выпущены в сторону района, прилегающего к кибуцу Йифтах", - сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля. Йифтах расположен недалеко от границы с Ливаном.

Также отмечается, что были произведены выстрелы из легкого оружия по нескольким постам ЦАХАЛа, расположенным на границе Израиля и Ливана.

В свою очередь ЦАХАЛ открыл танковый и артиллерийский огонь по постам, принадлежащим "Хезболле".

Никто из израильских военных не пострадал.