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Дальнее зарубежье 17.10.2023 17:17

Две ракеты выпустили по Израилю с территории Ливана

Израиль вновь подвергся ракетной атаке и стрельбе с ливанского направления, сообщат во вторник ЦАХАЛ.

"Две противотанковые ракеты были выпущены в сторону района, прилегающего к кибуцу Йифтах", - сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля. Йифтах расположен недалеко от границы с Ливаном.

Также отмечается, что были произведены выстрелы из легкого оружия по нескольким постам ЦАХАЛа, расположенным на границе Израиля и Ливана.

В свою очередь ЦАХАЛ открыл танковый и артиллерийский огонь по постам, принадлежащим "Хезболле".

Никто из израильских военных не пострадал.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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