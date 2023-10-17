Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7931 RUR   0.0174 GBR   2.0736 TRY   0.0609

Цена на нефть

16.10 $/bbl +/- WTI 86.66 -1.03 Brent 89.65 -1.24

Карабах 17.10.2023 16:37

МККК выявил свыше 400 мест возможных массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) выявил 425 возможных локаций с захоронениями тел азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, заявил руководитель программы по пропавшим без вести лицам Самир Хаджимуставич.

По его словам, после первой карабахской войны (1991-1994гг) пропавшими без вести считаются 3890 азербайджанцев.

«Из выявленных 425 мест возможных захоронений 23 отнесены к категории высокой точности (есть координаты GSM, ранее были задокументрованы), 64 – к средней точности (+250 метров) и 320 – к низкой точности (названия сел, гор и т.д.)», - сказал Хаджимуставич в понедельник на пресс-конференции.

Он также отметил, что МККК и впредь продолжит тесное сотрудничество с госструктурами Азербайджана по поиску мест массовых захоронений, определению судьбы пропавших без вести, а также предоставление помощи по материально-техническому снабжению и обмену опытом.

Представитель МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, в свою очередь, отметила, что организация до сегодняшнего дня была посредником по обмену между Азербайджаном и Арменией около 700 лиц.

Она добавила, что офис МККК в Ханкенди, вопреки распространенным утверждениям, не закрывается. При этом отметила, что любой офис МККК подчиняется напрямую штаб-квартире организации в Женеве.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МККК, КАРАБАХ, ПРОПАВШИЕ


Похожие новости


Гаджиев заявил о создании условий для доставки МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по Агдамской и Лачинской дорогам В МККК опровергли утверждения о препятствовании доставке РКК товаров в Карабах по Агдамской дороге Алиев считает недопустимым подчинение офиса МККК в Карабахе управлению в Ереване С ноября 2020г в Карабахе обнаружены останки более 1700 погибших – Красный Крест Баку и Ереван должны урегулировать спор по статусу лиц, задержанных в Карабахе – глава МККК Лавров надеется, что расширение участия МККК ускорит процесс обмена пленными между азербайджанской и армянской сторонами Возможностей для диалога в Карабахе больше, чем в других конфликтах - глава МККК МККК готов способствовать обмену пленными в Карабахе, но не намерен быть посредником - президент Комитета Оценить масштабы разрушений в Карабахе можно будет только после разминирования территории - глава МККК МККК готов быть посредником при передаче тел погибших в зоне карабахского конфликта

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az