МККК выявил свыше 400 мест возможных массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) выявил 425 возможных локаций с захоронениями тел азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, заявил руководитель программы по пропавшим без вести лицам Самир Хаджимуставич.
По его словам, после первой карабахской войны (1991-1994гг) пропавшими без вести считаются 3890 азербайджанцев.
«Из выявленных 425 мест возможных захоронений 23 отнесены к категории высокой точности (есть координаты GSM, ранее были задокументрованы), 64 – к средней точности (+250 метров) и 320 – к низкой точности (названия сел, гор и т.д.)», - сказал Хаджимуставич в понедельник на пресс-конференции.
Он также отметил, что МККК и впредь продолжит тесное сотрудничество с госструктурами Азербайджана по поиску мест массовых захоронений, определению судьбы пропавших без вести, а также предоставление помощи по материально-техническому снабжению и обмену опытом.
Представитель МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, в свою очередь, отметила, что организация до сегодняшнего дня была посредником по обмену между Азербайджаном и Арменией около 700 лиц.
Она добавила, что офис МККК в Ханкенди, вопреки распространенным утверждениям, не закрывается. При этом отметила, что любой офис МККК подчиняется напрямую штаб-квартире организации в Женеве.
Х.Насирзаде
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