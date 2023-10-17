Строительство первого жилого квартала в Шуше будет завершено через 6 месяцев - Алиев

Строительство первого жилого квартала в Шуше будет завершено через 5-6 месяцев, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Шуше, первый жилой квартал будет готов через 5-6 месяцев. Вернется первая группа бывших переселенцев», - сказал Алиев во вторник на встрече с жителями, переселившимися в город Физули (Карабахский регион), и представителями общественности района в «День города Физули».

Глава государства также сообщил, что в план первого возвращения включены 8 городов, 92 села и поселка.

«Большинство из них будут завершены к концу 2026 года. Те есть через три года на освобожденных территориях, как мы предполагаем, будет жить 140 тыс. человек», - сказал президент.

Б.Рустамбеков