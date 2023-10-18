ГАТ направит свыше 3,2 млн манатов на завершение работ в туристическом комплексе на территории грязевых вулканов Абшерона

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «MAX Group MS» для интерьерных и завершающих работ, а также на закупку мебели, оборудования, внутреннего и наружного осветительного оборудования на территории зданий туристического комплекса «Грязевые вулканы» в Абшеронском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана», согласно данным портала госзакупок, сумма контракта, заключенного между сторонами для выполнения данных работ, оценивается в 3 млн 233,007 тыс. манатов.

Срок завершения работ – до 31 мая 2024 года.

Как сообщалось ранее, по оценкам ГАТ ежегодно новый туристический комплекс - грязевой вулкан у Гобустанского национального историко-художественного заповедника будут посещать до 1 млн туристов в год.

Х.Насирзаде