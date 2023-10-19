Активы ГНФАР к 2028г достигнут почти $59 млрд при средней цене на нефть в $80/бар

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) могут к 2028 году составить $58,6 млрд при средней цене на нефть в 2023-2027гг на уровне $80 за баррель.

По итогам 2022 года активы ГНФАР составляли порядка $49 млрд. Таким образом, в 2023-2027гг рост активов фонда может составить 19,6%.

На 30 сентября 2023 года активы ГНФАР оцениваются в $55 млрд 524 млн (рост в январе-сентябре на 13%) на фоне меньшего финансирования запланированных расходов.

Согласно материалам Минфина страны, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», подготовлены несколько сценариев изменения активов ГНФАР при различных ценах на нефть.

В частности, при базовом варианте - средней цене на нефть в $60 за баррель – активы ГНФАР (при условии 100%-финансирования запланированных расходов) к 2024 году достигнут $54,1 млрд (рост на 10,4% по сравнению с показателем на конец 2022 года – ИФ)

Согласно прогнозам, при средней цене на нефть в $60 за баррель, в 2024 году активы ГНФАР снизятся до $53,6 млрд, в 2025г - до $52,8 млрд, в 2026г - до $51,5 млрд, в 2027г – до $50,5 млрд.

При ценах на нефть в среднем на уровне $70 за баррель динамика изменения активов ГНФАР будет следующей: к концу 2024 года - $54,6 млрд, к концу 2025г - $54,8 млрд, к концу 2026г - $54,5 млрд, к концу 2027г - $54,4 млрд.

При ценах на нефть в среднем на уровне $80 за баррель динамика изменения активов ГНФАР будет следующей: к концу 2024 года - $55,6 млрд, к концу 2025г - $56,7 млрд, к концу 2026г - $57,5 млрд, к концу 2027г - $58,6 млрд.

Минфин также указал пессимистичные варианты развития событий. При цене на нефть в $50 за баррель к 2028г активы ГНФАР сократятся до $46,5 млрд, при цене в $40 за баррель - до $42,5 млрд.

В тоже время Минфин указывает, что согласно прогнозам международных институтов, в 2023 году средняя цена нефти будет в интервале $80-84 за баррель, тогда как власти Азербайджана среднюю цену на нефть в госбюджете заложили на уровне $60 за баррель.

Минфин также указал, что рост/падение цен на нефть в среднем на $10 за баррель, приводит к увеличению/снижению доходов сводного бюджета Азербайджана в среднем на 2,1-2,2 млрд манатов в год в 2024-2027гг.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов