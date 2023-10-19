Минтруда купит квартиры в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило тендер на приобретение квартир для лиц, получивших инвалидность в борьбе за независимость, территориальную целостность страны и конституционный строй, и для членов семей шехидов.

Общее число квартир, которые планирует приобрести Минтруда, в тендере не указано.

Согласно условиям тендера, предусматривается покупка 1-, 2- и 3-х комнатных квартир в Гейгельском, Гусарском, Огузском, Балакенском, Саатлинском, Агсуинском, Нефтчалинском, Агстафинском, Сальянском районах, а также в городе Ширван.

Стоимость за участие в тендере составляет 400 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 21 ноября. Процедура вскрытия предложений состоится 22 ноября в 15:00.

Телефон для справок: (+99412) 526-01-01 (внутренний номер 2637).

Адрес: Баку, ул. Салатын Аскеровой 85.

Х.Насирзаде