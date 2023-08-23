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Социум 23.08.2023 12:04

Минтруда направит около 10,6 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 10,6 млн манатов на покупку квартир для лиц, получивших инвалидность в борьбе за независимость Азербайджана, его территориальную целостность и конституционный строй, и для членов семей шехидов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с физическими лицами - Ханым Агамамедовой (2,531 млн манатов) и Натигом Алисоем (8,15 млн манатов).

Согласно условиям тендера, предусматривается покупка 1-, 2- и 3-х комнатных квартир в Баку, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Ширване, а также в Сальянском, Гахском, Агсуинском, Агдашском и Астаринском районах.

Срок выполнения работ по договору – с 22 августа по 30 декабря 2023 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИНТРУДА, КВАРТИРЫ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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