Минтруда купит квартиры в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит более 2 млн манатов на приобретение квартир для лиц, получивших инвалидность в борьбе за независимость, территориальную целостность страны и конституционный строй, и для членов семей шехидов.

В частности 1-, 2- и 3-х комнатные квартиры будут приобретаться в Гейгельском, Гусарском, Огузском, Балакенском, Саатлинском, Агсуинском, Нефтчалинском, Агстафинском, Сальянском районах, а также в городе Ширван.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта госзакупок, с «Avanqard İnşaat Mənzil Tikinti Kooperativi» заключен соответствующий контракт.

Сумма контракта 2 млн 59,23 тыс. манатов.

Согласно условиям контракта, его планируется завершить до 3 марта 2024 года.

Б.Рустамбеков