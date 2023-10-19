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Социум 19.10.2023 16:30

Власти Азербайджана прогнозируют рост среднемесячной зарплаты к 2028г до $678

В Азербайджане в 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 1 тыс. 153,2 манатов ($678,4 - ИФ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на бюджетные прогнозы на 2024-2027гг, опубликованные на сайте Минфина страны, по оценкам правительства в среднесрочный период курс маната к доллару сохранится на уровне 1.7AZN/$1.

Согласно прогнозам, средняя зарплата по итогам 2023 года ожидается на уровне 930 манатов ($547,1).

Таким образом, в 2027 году по сравнению с текущим годом рост среднемесячной номинальный зарплаты составит составлять 24%.

На 2024 год среднемесячная зарплата прогнозируется на уровне 980 манатов, в 2025 году – 1038 манатов, в 2026 году – 1095,4 манатов.

По прогнозам, номинальные денежные доходы населения в Азербайджане будут расти в 2023-2027гг.

В частности, по итогам 2023 года они составят 77,6 млрд манатов ($45,6 млрд), в 2024г - 84,1 млрд манатов, в 2025г – 91 млрд манатов, в 2026г – 98,2 млрд манатов, в 2027г - 106 млрд манатов ($62,4 млрд). Таким образом, в 2023-2027гг рост денежных доходов населения составит 36,6%.

По прогнозам, по итогам 2023 года номинальные денежные расходы населения составят 74,9 млрд манатов ($44,1 млрд), в 2024г - 81,4 млрд манатов, в 2025г – 88,1 млрд манатов, в 2026г – 95,1 млрд манатов, в 2027г – 102,6 млрд манатов ($60,4 млрд). Таким образом, в 2023-2027гг рост расходов оценивается в 37%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЗАРПЛАТА, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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