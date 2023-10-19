УЕФА отменил все игры своих турниров в Израиле

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи в Израиле под своей эгидой до дальнейшего уведомления, сообщил в четверг сайт организации.
"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Израильской футбольной ассоциации и ее клубам "Маккаби" (Хайфа) и "Маккаби" (Тель-Авив) предложено искать альтернативные площадки для проведения матчей за пределами Израиля.
Игра Лиги Европы "Вильярреал" (Испания) - "Маккаби" (Хайфа) (26 октября) перенесена на 6 декабря 2023 года, матч Лиги конференций "Маккаби" (Тель-Авив) - "Заря Луганск" (26 октября) перенесена на 25 ноября 2023 года.
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