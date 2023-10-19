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Спорт 19.10.2023 19:09

УЕФА отменил все игры своих турниров в Израиле

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи в Израиле под своей эгидой до дальнейшего уведомления, сообщил в четверг сайт организации.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Израильской футбольной ассоциации и ее клубам "Маккаби" (Хайфа) и "Маккаби" (Тель-Авив) предложено искать альтернативные площадки для проведения матчей за пределами Израиля.

Игра Лиги Европы "Вильярреал" (Испания) - "Маккаби" (Хайфа) (26 октября) перенесена на 6 декабря 2023 года, матч Лиги конференций "Маккаби" (Тель-Авив) - "Заря Луганск" (26 октября) перенесена на 25 ноября 2023 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ФУТБОЛ, МАТЧИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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