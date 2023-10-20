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Дальнее зарубежье 20.10.2023 09:27

Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат военную помощь Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что и демократы, и республиканцы готовы продолжать передавать военную помощь Киеву, сообщает Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул, что обе партии по-прежнему поддерживают Украину", - говорится в сообщении американской администрации.

Позже в пятницу, как сообщалось, Байден намерен выступить с обращением к согражданам по Украине и противостоянию Израиля и ХАМАС.

Обращение Байдена состоится на фоне того, что Палата представителей США пока не может выбрать нового спикера. До завершения этого процесса выборов конгресссмены не могут, среди прочего, выделять средства на военную помощь партнерам США. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что намерены продолжать направлять такую помощь и Киеву, и израильским властям.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА


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