Байден направит срочный запрос Конгрессу о военной помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается запросить Конгресс о финансовой помощи Украине и Израилю.
"Завтра я собираюсь отправить в Конгресс срочный бюджетный запрос на финансирование", - заявил Байден в своем обращении в нации.
Он отметил, что это необходимо для поддержки "наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину".
"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды (...) на протяжении многих поколений", - сказал президент США.
Ранее сообщалось, что Белый дом готовит запрос Конгрессу на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля и Украины.
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