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Дальнее зарубежье 20.10.2023 09:53

Байден направит срочный запрос Конгрессу о военной помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается запросить Конгресс о финансовой помощи Украине и Израилю.

"Завтра я собираюсь отправить в Конгресс срочный бюджетный запрос на финансирование", - заявил Байден в своем обращении в нации.

Он отметил, что это необходимо для поддержки "наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину".

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды (...) на протяжении многих поколений", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит запрос Конгрессу на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля и Украины.

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Тэги: США, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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