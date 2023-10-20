Манат подешевел к евро, стабилен к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 октября ЦБА установил на уровне 1.7978/1EUR (19 октября - 1.7907/1EUR).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0607/1TRY.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 октября сохранил на уровне 0.0175/1RUB.

Б.Рустамбеков