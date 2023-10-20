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Бизнес и законодательство 20.10.2023 09:49

Налоговые органы Азербайджана зарегистрировали кооператив с капиталом почти в 49 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала сельскохозяйственный производственно-потребительский кооператив «Salyan Agro».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, уставный капитал общества равен 48 млн 627,139 тыс. манатов.

Кооператив прошел госрегистрацию 17 июля.

Официальным представителем общества является Теймур Керимов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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