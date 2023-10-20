Налоговые органы Азербайджана зарегистрировали кооператив с капиталом почти в 49 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала сельскохозяйственный производственно-потребительский кооператив «Salyan Agro».
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, уставный капитал общества равен 48 млн 627,139 тыс. манатов.
Кооператив прошел госрегистрацию 17 июля.
Официальным представителем общества является Теймур Керимов.
Б.Рустамбеков
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