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Бизнес и законодательство 02.04.2024 18:45

ГНС зарегистрировала «MMK-014» с капиталом в 600 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «MMK-014» с уставным капиталом в 600 тыс. манатов.

«MMK-014 прошла госрегистрацию в ГНС 19 января 2024 года. Ее официальным представителем является Турал Микаилов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе.

При этом не уточняется сфера деятельности ООО «MMK-014».

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Тэги: ГНС, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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