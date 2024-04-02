ГНС зарегистрировала «MMK-014» с капиталом в 600 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «MMK-014» с уставным капиталом в 600 тыс. манатов. «MMK-014 прошла госрегистрацию в ГНС 19 января 2024 года. Ее официальным представителем является Турал Микаилов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. При этом не уточняется сфера деятельности ООО «MMK-014». Отдел новостей

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