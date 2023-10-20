Налоговые органы Азербайджана зарегистрировали компанию с капиталом в $1 млн

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Nadir Investing». Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, уставный капитал общества равен $1 млн, оно прошло госрегистрацию 21 июля. Официальным представителем общества является гражданин Пакистана Хан Нандар Хан Заман. Б.Рустамбеков

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