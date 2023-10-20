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Это интересно 20.10.2023 12:15

В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в рабочих и праздничных днях в ноябре 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно постановлению кабмина, 10 ноября (пятница) будет нерабочим днем, взамен 4 ноября (суббота) будет рабочим днем.

В Азербайджане 8 ноября отмечается как День победы, 9 ноября – День государственного флага. Таким образом, 8-12 ноября в Азербайджане будут нерабочими.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАБМИН, НОЯБРЬ, ПРАЗДНИКИ

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