Военные Израиля запланировали три этапа военной кампании против ХАМАС

Армия обороны Израиля планирует проведение военной кампании против радикального движения ХАМАС в три этапа, сообщает в пятницу The Times of Israel.
"Мы сейчас находимся на первом этапе военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем - сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС", - заявил министр обороны Йоав Галлант.
Он рассказал, что на втором этапе израильские военные также продолжат вести бои, но с более низкой интенсивностью с целью "устранить очаги сопротивления".
"На третьем этапе будет происходить создание нового режима безопасности в сектор Газа (...), а также будет создана новая ситуация в области безопасности для граждан Израиля и жителей вокруг сектора Газа", - добавил он.
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