GM откладывает выпуск электрогрузовиков в Мичигане минимум на год, до 2025г

Geneneral Motors Co. откладывает производство электрических грузовиков на заводе в штате Мичиган как минимум на год.

Как сообщила компания, теперь планируется начать выпуск машин следующего поколения на предприятии Orion Assembly в пригороде Детройта к концу 2025 года, а не в следующем году. В настоящее время на заводе производятся легковые электромобили Chevrolet Bolt EV, выпуск которых GM прекратит в конце этого года.

Отсрочка обусловлена, в том числе, внедрением улучшений, которые позволят сделать новые электрогрузовики более прибыльными, говорится в сообщении GM.

Это в очередной раз подчеркивает тот факт, что вытеснение с автомобильного рынка машин на традиционных видах топлива за счет внедрения электромобилей, производство которых по-прежнему дорого, происходит медленнее, чем многие ожидали, пишет CNBC.

По словам представителя GM, изменение планов не связано с забастовками и переговорами о зарплате с профсоюзом United Auto Workers. Однако повышение выплат работникам, вероятнее сего, скажется на стоимости машин, отмечает CNBC. Также более позднее начало выпуска электрогрузовиков ставит под сомнение ранее объявленные цели GM по производству электромобилей.

Котировки акций General Motors растут на 2,2% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя снизилась почти на 11% (до $40,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на аналогичную величину.