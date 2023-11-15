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Транспорт и связь 15.11.2023 19:01

"Дочка" GM полностью приостановит поездки своих роботакси

Американская Cruise, подразделение General Motors по производству самоуправляемых автомобилей и оператор службы роботакси, в ближайшие дни приостановит эксплуатацию своих машин с участием водителей, говорится в официальном блоге компании.

Cruise приостанавливает поездки как под надзором водителей, так и под их непосредственным управлением. Меры направлены на восстановление общественного доверия и затронут порядка 70 автомобилей.

В прошлом месяце компания поставила на паузу беспилотную эксплуатацию своих такси на всей территории США после приостановки действия ее лицензии в Калифорнии в связи с ДТП.

При этом Cruise продолжит испытания машин на закрытых площадках и планирует расширить независимое расследование указанного инцидента.

Беспилотный автомобиль Cruise 2 октября наехал на женщину в Сан-Франциско и протащил ее под собой около 6 метров, в результате чего та получила критические повреждения, сообщала San Francisco Chronicle.

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Тэги: США, GM, РОБОТАКСИ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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