"Дочка" GM полностью приостановит поездки своих роботакси

Американская Cruise, подразделение General Motors по производству самоуправляемых автомобилей и оператор службы роботакси, в ближайшие дни приостановит эксплуатацию своих машин с участием водителей, говорится в официальном блоге компании.
Cruise приостанавливает поездки как под надзором водителей, так и под их непосредственным управлением. Меры направлены на восстановление общественного доверия и затронут порядка 70 автомобилей.
В прошлом месяце компания поставила на паузу беспилотную эксплуатацию своих такси на всей территории США после приостановки действия ее лицензии в Калифорнии в связи с ДТП.
При этом Cruise продолжит испытания машин на закрытых площадках и планирует расширить независимое расследование указанного инцидента.
Беспилотный автомобиль Cruise 2 октября наехал на женщину в Сан-Франциско и протащил ее под собой около 6 метров, в результате чего та получила критические повреждения, сообщала San Francisco Chronicle.
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