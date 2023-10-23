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Дальнее зарубежье 23.10.2023 12:25

Израильские военные нанесли удары по более чем 300 целей в секторе Газа, готовятся к наземной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 320 целей, связанных с группировками ХАМАС и "Исламский джихад", сообщает в понедельник The Times of Israel.

"В ЦАХАЛ сообщили, что за прошедший день ударили примерно по 320 целям террористических групп ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. Военные отмечают, что пока ЦАХАЛ готовится к наземному наступлению в Газе, удары концентрируются на районах, откуда для войск может исходить потенциальная опасность", - информирует издание.

В ночь на понедельник ВВС Израиля наносили удары по туннелям, где укрывались боевики, по наблюдательным постам, по позициям минометов и управляемых противотанковых ракет. Вместе с тем пехотные, танковые, артиллерийские соединения ЦАХАЛ обстреляли ряд объектов ХАМАС в анклаве.

Тем временем палестинская сторона сообщила, что за последние 24 часа жертвами израильских бомбардировок в секторе Газа стали не менее 400 палестинцев. "Аль-Арабийя" отмечает, что, по мнению журналистов, работающих на месте событий, прошедшая ночь стала наиболее кровопролитной в анклаве с начала боевых действий.

По данным телеканала, удары пришлись на лагерь беженцев Джебалия и город Бейт-Лахия на севере сектора, на район города Газа Римал, лагерь беженцев Аль-Шати, Хан-Юнис и Рафах.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАРЫ, ЦЕЛИ


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