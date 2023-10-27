Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на пятницу атаковала более 250 объектов палестинской группировки ХАМАС.

"За минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 военным объектам в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в официальном telegram-канале армии.

Среди пораженных целей - туннели, оперативные командные центры и пусковые установки ХАМАС.

Кроме того, израильская армия нанесла удар по десяткам боевиков. В частности, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС в западной части города Хан-Юнис, расположенного в секторе Газа. Убитый командир "принимал участие в организации взрывов и снайперских обстрелах израильского гражданского населения и солдат ЦАХАЛ", уточнили военные.

Также ЦАХАЛ заявил, что ночью в секторе Газа из-за технической неисправности упал израильский БПЛА. В ЦАХАЛ добавили, что риска утечки информации в связи с инцидентом нет, и что армия уже изучает обстоятельства падения беспилотника.