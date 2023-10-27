Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на пятницу атаковала более 250 объектов палестинской группировки ХАМАС.
"За минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 военным объектам в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в официальном telegram-канале армии.
Среди пораженных целей - туннели, оперативные командные центры и пусковые установки ХАМАС.
Кроме того, израильская армия нанесла удар по десяткам боевиков. В частности, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС в западной части города Хан-Юнис, расположенного в секторе Газа. Убитый командир "принимал участие в организации взрывов и снайперских обстрелах израильского гражданского населения и солдат ЦАХАЛ", уточнили военные.
Также ЦАХАЛ заявил, что ночью в секторе Газа из-за технической неисправности упал израильский БПЛА. В ЦАХАЛ добавили, что риска утечки информации в связи с инцидентом нет, и что армия уже изучает обстоятельства падения беспилотника.
Алиев обсудил с президентом ОАЭ вопросы сотрудничества в различных сферах
Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции
Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе
Чистая прибыль Phillips 66 в III квартале упала более чем в два раза
Гендиректором Alliant Energy с 1 января станет Лиза Бартон
Татнефть в январе-сентябре снизила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн т
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
Число абонентов Азерсу с начала 2023г увеличилось на 5%
В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире