В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра

В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра им. Гейдара Алиева.
«В пятницу премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили приняли участие в закладке фундамента нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра им. Гейдара Алиева», - отмечается в информации кабинета министров Азербайджана.
«Мы высоко ценим решение о том, что новое здание театра будет построено в важном и красивом уголке города Тбилиси. Надеюсь, что творческий коллектив этого театра правильно воспользуется прекрасными условиями, которые здесь будут созданы, и сыграет активную роль в культурной жизни Тбилиси новыми проектами и спектаклями. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению добрососедских, дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, сближению наших народов», - сказал Асадов, слова которого приводятся в информации.
Б.Рустамбеков
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