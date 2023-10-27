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Культура 27.10.2023 14:36

В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра

В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра им. Гейдара Алиева.

«В пятницу премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили приняли участие в закладке фундамента нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра им. Гейдара Алиева», - отмечается в информации кабинета министров Азербайджана.

«Мы высоко ценим решение о том, что новое здание театра будет построено в важном и красивом уголке города Тбилиси. Надеюсь, что творческий коллектив этого театра правильно воспользуется прекрасными условиями, которые здесь будут созданы, и сыграет активную роль в культурной жизни Тбилиси новыми проектами и спектаклями. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению добрососедских, дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, сближению наших народов», - сказал Асадов, слова которого приводятся в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТБИЛИСИ, АЗДРАМТЕАТР, ФУНДАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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