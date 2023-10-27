Цены на нефть снизились с внутридневных максимумов

Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов в пятницу, но остаются выше уровней закрытия предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $88,19 за баррель, что на $0,26 (0,30%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,23 (0,28%), до $83,44 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $90,24 за баррель, WTI - до $85,35 за баррель.

Подъему рынка в пятницу способствовали новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке, в частности, новости о нанесении Штатами ударов по объектам и группировкам в Сирии, связанным с Ираном.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов после того, как телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на источники о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС при содействии Катара о прекращении огня и обмене пленными, отмечает главный аналитик по нефтяному рынку The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Тем не менее, опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются.

"Сложная ситуация в этом регионе, вероятно, продолжит поддерживать нефтяной рынок на следующей неделе, - говорится в обзоре экспертов Commerzbank. - Особое внимание аналитики обращают на Иран, который может решить вмешаться в конфликт".