В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД

Раскрываемость преступлений в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составила 86,8%, сообщил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

По словам министра, в целом по стране совершено 26,778 тыс. преступлений, зарегистрированных МВД и прокуратурой, раскрываемость по которым составила 88,6%.

Министр также отметил, что за рассматриваемый период обезврежено 178 преступных группировок, состоящих из 466 человек, совершившие тяжкие преступления. Также

«Кроме того, правоохранительными органами Азербайджана в январе-сентябре из незаконного оборота было выведено 4,018 т наркотических средств (на 1,019 т больше, чем за аналогичный период прошлого года), 343 кг психотропных веществ. По этим преступлениям обезврежено 110 преступных группировок состоящих из 244 человек", - сказал Эйвазов.

Б.Рустамбеков