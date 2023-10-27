В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД

Раскрываемость преступлений в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составила 86,8%, сообщил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
По словам министра, в целом по стране совершено 26,778 тыс. преступлений, зарегистрированных МВД и прокуратурой, раскрываемость по которым составила 88,6%.
Министр также отметил, что за рассматриваемый период обезврежено 178 преступных группировок, состоящих из 466 человек, совершившие тяжкие преступления. Также
«Кроме того, правоохранительными органами Азербайджана в январе-сентябре из незаконного оборота было выведено 4,018 т наркотических средств (на 1,019 т больше, чем за аналогичный период прошлого года), 343 кг психотропных веществ. По этим преступлениям обезврежено 110 преступных группировок состоящих из 244 человек", - сказал Эйвазов.
Б.Рустамбеков
Алиев обсудил с президентом ОАЭ вопросы сотрудничества в различных сферах
Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции
Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе
Chevron в III кв. получила скорр. прибыль хуже ожиданий, выручка упала на 19%
Перевалка нефти через терминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-сентябре выросла на 19%
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Палестинцы сообщают об израильских танках на территории сектора Газа
Израильские военные сообщают об интенсификации операций в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире