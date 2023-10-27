Алиев обсудил с президентом ОАЭ вопросы сотрудничества в различных сферах

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом ОАЭ шейхом Мохаммеду Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе телефонного разговора обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В этой связи обсуждены вопросы инвестиций, расширения торгово-экономических отношений, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, туризма и других сферах», - отмечается в сообщении.
Алиев отметил важность строительства в Азербайджане Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) компанией «Masdar». Глава государства подчеркнул, что Гарадагская СЭС мощностью 230 МВт является крупнейшей солнечной электростанцией в регионе и первой станцией возобновляемой энергии, построенной с иностранными инвестициями в Азербайджане. Президент отметил, что участие четырех министров ОАЭ и большой делегации в открытии СЭС является примером дружбы и партнерства между нашими странами.
Алиев поздравил президента ОАЭ по случаю проведения в его стране Конференции ООН по изменению климата – COP-28, оценив это как пример вклада ОАЭ в глобальные усилия по достижению целей устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Главы государств обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других.
Б.Рустамбеков
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