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Внешняя политика 09.12.2023 22:51

Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере ВИЭ, саммит COP28 в Дубае

Президенты Азербайджана и ОАЭ в субботу провели телефонный разговор.

«9 декабря президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора главы государств рассмотрели отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Президенты коснулись сфер сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, в частности, возможностей взаимодействия в области экономического развития, возобновляемой энергии и других важных направлениях для устойчивого развития наших стран», - сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Кроме этого, президенты провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время телефонного разговора стороны обсудили Всемирный саммит по изменению климата, организованного в Дубае в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28.

«Алиев поздравил президента ОАЭ с успешным проведением Саммита, с удовлетворением вспомнил встречу с Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в Дубай и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Президент Азербайджана выразил надежду, что итоги данного мероприятия внесут практический и существенный вклад в борьбу с глобальным изменением климата, а также послужат поступательному развитию в мире», - подчеркивается в информации.

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Тэги: АЛИЕВ, ОАЭ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗГОВОР


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