В Баку прошел официальный прием в честь президента ОАЭ, находящегося с визитом в Азербайджане

Официальный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан 8 января в Баку в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщил сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, президент ОАЭ в понедельник вечером прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Отдел новостей