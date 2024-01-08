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Внешняя политика 08.01.2024 22:55

В Баку прошел официальный прием в честь президента ОАЭ, находящегося с визитом в Азербайджане

Официальный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан 8 января в Баку в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщил сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, президент ОАЭ в понедельник вечером прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

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Тэги: АЛИЕВ, ОАЭ, ПРИЕМ


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