Президенты Азербайджана и ОАЭ проводят встречу в Дубае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ для участия в саммите COP28.
Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, в настоящее время Алиев проводит в Дубае встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммад ибн Заид Аль Нахайяном.
Р.Ахмедов
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