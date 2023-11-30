Президенты Азербайджана и ОАЭ проводят встречу в Дубае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ для участия в саммите COP28. Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, в настоящее время Алиев проводит в Дубае встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммад ибн Заид Аль Нахайяном. Р.Ахмедов

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