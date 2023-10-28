Израиль расширяет масштабы наземных действий на территории сектора Газа - СМИ

Проводимая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время операция на территории секатора Газа носит более масштабный характер, чем предпринимавшийся ранее рейды, заявил порталу Axios представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
"В дополнение к наступательным действиям, которые мы проводили в последние дни, наши сухопутные войска расширяют свои операции. Армия обороны Израиля действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны", - сказал он.
Хагари сообщил Axios, что за последние несколько дней сухопутные войска ЦАХАЛ "провели ряд целенаправленных рейдов внутри сектора Газа с целью подготовки почвы для будущих этапов операции".
При этом Хагари отметил, что ЦАХАЛ действует преимущественно на севере сектора и призвал мирных палестинцев, которые все еще остаются в этом районе, отправиться в южную часть Газы, "где гораздо безопаснее".
Портал пишет, что военное крыло ХАМАС заявило, что противостоит израильскому военному вторжению в город Бейт-Ханун на севере сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центре анклава.
В то же время, как заявили американские и израильские официальные лица, боевые действия, проводимые в ночь на субботу ЦАХАЛ на территории сектора Газа не нужно считать началом масштабной наземной операции.
Телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источник в американском руководстве, что нынешние бои - ограниченная по масштабам боевая операция. Такую же позицию озвучил телеканалу и представитель ЦАХАЛ Петер Лернер.
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