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Дальнее зарубежье 28.10.2023 10:55

Израиль за ночь нанес авиаудары по 150 целям в секторе Газа

Минувшей ночью авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 150 целям в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Объектами ударов стали используемые боевиками подземные туннели, боевые площадки и другая подземная инфраструктура, говорится в сообщении.

Издание "Гаарец", ссылаясь на жителей анклава, пишет, что минувшей ночью израильские обстрелы были самыми интенсивными за три недели боевых действий.

По словам местных жителей, в восточной части Газы и особенно в северном секторе, от лагеря беженцев Джабалия до Бет-Лахии и Бет-Хануна, велись непрекращающиеся бомбардировки.

Еще предстоит выяснить, сколько людей погибло в результате этих ночных ударов, поскольку связь с медицинскими бригадами на местах была прервана. Медики также не смогли добраться до места взрывов из-за продолжающихся массированных атак, пишет газета.

В то же время, по данным израильских СМИ, в результате ночных атак был ликвидирован глава так называемой воздушной группировки ХАМАС Иссам Абу Рукбе.

Как утверждают израильские военные, он отвечал за управление беспилотниками ХАМАС, парапланами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороны.

Газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что пехотные, танковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ все еще остаются в секторе Газа, поскольку наземная операция продолжается.

Армейская пресс-служба информировала также, что в ночь на субботу самолет ВВС ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Он стал ответом на попытку ракетной атаки с территории Ливана. Однако ракеты не достигли цели и упали на территории Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, НАЛЕТЫ, ЦЕЛИ


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