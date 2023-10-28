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Глава Минобороны Израиля объявил о новом этапе операции против ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в субботу объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новому этапу операции против группировки ХАМАС.

"Мы вступили в новую фазу войны. Сегодня ночью земля Газы задрожала. Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, везде", - приводит газета "Гаарец" слова министра.

Его заявления прозвучали после встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛ, руководителями "Моссада" и общей службы безопасности "Шин-Бет" для оценки ситуации. Галлант добавил, что операция в секторе Газа продолжится вплоть до получения новых приказов.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия расширяет масштабы наземных действий на территории сектора Газа. Он пояснял, что проводимая в настоящее время операция носит более масштабный характер, нежели ранние рейды в сектор.

В свою очередь в ХАМАС заявили, что военное крыло группировки "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" использовало минометы и противотанковые ракеты "Корнет" с целью отбить израильское наступление. В группировке утверждали, что нанесли потери ЦАХАЛ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, ФАЗА


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