Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 30 октября ЦБА установил на уровне 1.7952/1EUR (27 октября - 1.7965/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 октября установил на уровне 0.0181/1RUB (27 октября - 0.018/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 октября ЦБА установил на уровне 0.0602/1TRY (27 октября - 0.0603/1TRY).
Х.Насирзаде
Азербайджан и Китай обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества
Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Ирана перспективы азербайджано-армянских мирных переговоров
В ходе визита Гасанова в Китай будут обсуждены перспективы двустороннего военного сотрудничества между Баку и Пекином
В Волгограде экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа
В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Израиль нанес авиаудар по сирийской территории
Ограниченная наземная операция Израиля в Газе соответствуют американским рекомендациям
После массовых беспорядков в аэропорту Дагестана задержаны 60 человек
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире