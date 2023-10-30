Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 октября ЦБА установил на уровне 1.7952/1EUR (27 октября - 1.7965/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 октября установил на уровне 0.0181/1RUB (27 октября - 0.018/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 октября ЦБА установил на уровне 0.0602/1TRY (27 октября - 0.0603/1TRY).

Х.Насирзаде