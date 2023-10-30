Израильские военные добиваются систематического прогресса в кампании против ХАМАС - Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно добивается поставленных командованием целей в операции против группировки ХАМАС.

"ЦАХАЛ все больше входит в сектор Газа. Она делает это поэтапно, размеренно и мощно, добиваясь шаг за шагом систематического прогресса", - приводит The Times of Israel слова премьера с совещания с военным кабинетом.

Министр кабинета Бени Ганц отметил, что Израиль продолжит освобождение заложников, оказавшихся в секторе Газа.

До этого стало известно, что в ходе ночной операции ЦАХАЛ и общая служба безопасности "Шин-Бет" вызволили из плена женщину-военнослужащую, захваченную во время штурма боевиками армейской базы в районе Нахаль-Оз 7 октября.

Между тем телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщил, что танки ЦАХАЛ замечены близ окраин города Газа, перекрыт доступ к главной автотрассе, ведущей с севера на юг сектора.

"Аль-Арабийя" отмечал, что израильские военные атаковали город сразу с двух сторон, в том числе с использованием танков. Поступали сообщения об авиаударах по восточным кварталам города, о перестрелках. В свою очередь палестинские боевики утверждали, что отбили наступление израильской бронетехники с востока и ведут бои с ЦАХАЛ на границе анклава и Израиля.

Также израильские военные сообщили об ударах по более чем 600 целей палестинских боевиков за последние дни. В ЦАХАЛ добавили, что в рамках наземной операции в Газе уничтожили несколько ячеек ХАМАС и ликвидировала ряд командиров группировки. Также The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщила, что ограниченная наземная операция ЦАХАЛ в Газе соответствует рекомендациям США.

В понедельник продолжался обмен ударами между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением "Хезболла" на границе Израиля и Ливана. В "Хезболле" заявили, что ее бойцы атаковали два приграничных поста военных Израиля, в том числе у израильского города Метула, и уничтожили "техническое оборудование". В свою очередь, по данным израильских СМИ, по пограничным позициям ЦАХАЛ из Ливана нанесли удары противотанковыми ракетами и минометными снарядами. В ответ ЦАХАЛ ударила из артиллерии по тем местам, откуда шел огонь.

Кроме того, сирийские СМИ в понедельник сообщили, что ЦАХАЛ осуществила воздушные удары по двум армейским постам в городе Деръа на юго-западе Сирии.