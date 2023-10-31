Израильские военные нанесли удары по 300 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по примерно 300 объектам ХАМАС и ликвидировала командира батальона "Бейт-Лахия", говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном во вторник в официальном телеграм-канале армии.
"За минувшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что среди целей были позиции для запуска ракет и военные объекты в подземных тоннелях.
Также истребители ЦАХАЛ, основываясь на своих разведданных и информации Шабак (службы общей безопасности Израиля), нанесли удар по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Ажене. По данным армии, он отвечал за нападения на кибуц Эрез и мошав Нетив-ха-Асара 7 октября.
Отмечается, что его ликвидация "несет серьезный ущерб попыткам террористической группировки ХАМАС подорвать наземную деятельность ЦАХАЛ".
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