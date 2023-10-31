Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.801 RUR   0.0183 GBR   2.0638 TRY   0.0601

Цена на нефть

30.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -3.23 Brent 86.35 -2.85

Дальнее зарубежье 31.10.2023 11:51

Израильские военные нанесли удары по 300 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по примерно 300 объектам ХАМАС и ликвидировала командира батальона "Бейт-Лахия", говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном во вторник в официальном телеграм-канале армии.

"За минувшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди целей были позиции для запуска ракет и военные объекты в подземных тоннелях.

Также истребители ЦАХАЛ, основываясь на своих разведданных и информации Шабак (службы общей безопасности Израиля), нанесли удар по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Ажене. По данным армии, он отвечал за нападения на кибуц Эрез и мошав Нетив-ха-Асара 7 октября.

Отмечается, что его ликвидация "несет серьезный ущерб попыткам террористической группировки ХАМАС подорвать наземную деятельность ЦАХАЛ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Командующий Южного военного округа ЦАХАЛ прибыл в сектор Газа для оценки обстановки Нетаньяху заявил о переходе операции в Газе в третий этап Израильские военные добиваются систематического прогресса в кампании против ХАМАС - Нетаньяху Израильские военные сообщили о ликвидации нескольких командиров ХАМАС Израильские танки перекрыли главную дорогу, ведущую с севера на юг сектора Газа Более 30 грузовиков доставили гуманитарную помощь в сектор Газа за сутки Ограниченная наземная операция Израиля в Газе соответствуют американским рекомендациям Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 8 тысяч Генсек ООН раскритиковал Израиль за активизацию военных действий в секторе Газа ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az