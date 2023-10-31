Нефть остается в плюсе

Цены на нефть остаются в плюсе вечером во вторник, трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $88 за баррель, что на $0,55 (0,63%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на январь прибавляют в цене $0,7 (0,81%) и стоят $87,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к указанному времени на $0,73 (0,89%), до $83,04 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 мск вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 27 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,601 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.

Тем не менее ожидания увеличения американских резервов остаются в тени опасений в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

"Вероятность сокращения поставок нефти с Ближнего Востока сохраняется, и, если это произойдет, цены на нефть поднимутся до годовых пиков, а возможно, и выше, - говорит аналитик PVM Тамаш Варга. - До этого момента, однако, существенного скачка цен ждать не стоит".