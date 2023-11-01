Нетаньяху пообещал «долгую войну» с ХАМАС, которая завершится победой Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с радикальным движением ХАМАС может растянуться на долгий срок, но Израиль не остановится, пока не добьется в ней победы, сообщает The Times of Israel.

"Мы ведем тяжелую войну. Это будет долгая война. (...) Я обещаю вам, граждане Израиля: мы доведем дело до конца. Мы будем бороться до победы", - подчеркнул Нетаньяху.

Премьер Израиля также выразил соболезнования семьям солдат, погибших в секторе Газа в ходе противостояния Израиля и ХАМАС.