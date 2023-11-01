Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 10 мес. выросли почти на 17%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана за 10 месяцев 2023 года выросли на 16,8% - до $10,5 млрд.
«На 99% валютных аукционах, организованных ЦБ в 2023 году, предложение превышало спрос. По этой причине в течение 10 месяцев текущего года интервенции ЦБ на валютном рынке были связаны с покупкой инвалюты. В частности, за 10 месяцев ЦБ купил инвалюты на $1 млрд 247,9 млн ($681,9 млн в октябре – ИФ)», - отмечается в заявлении ЦБ по учетной ставке.
Центробанк Азербайджана подчеркивает, что такая ситуация привела к росту валютных резервов банка. «За 10 месяцев текущего года валютные резервы ЦБ выросли на 16,8% или на $1,5 млрд – до $10,5 млрд», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление ЦБ.
Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году.
В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.
А.Азизов
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