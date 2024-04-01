Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I кв. выросли на 0,35%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 марта 2024 года составляют $11 млрд 654,4 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2023 года валютные резервы ЦБА составляли $11 млрд 613 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-марте 2024 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,35% или $41,4 млн.
При этом в марте валютные резервы ЦБА увеличились на 0,03% или на $4,1 млн.
В 2023 году валютные резервы ЦБ увеличились на 29,1%.
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