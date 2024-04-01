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Макроэкономика 01.04.2024 15:01

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I кв. выросли на 0,35%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 марта 2024 года составляют $11 млрд 654,4 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2023 года валютные резервы ЦБА составляли $11 млрд 613 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-марте 2024 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,35% или $41,4 млн.

При этом в марте валютные резервы ЦБА увеличились на 0,03% или на $4,1 млн.

В 2023 году валютные резервы ЦБ увеличились на 29,1%.

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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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