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Это интересно 01.11.2023 17:42

В Узбекистане будут штрафовать за скрывающую лицо одежду

В Узбекистане за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, вводится штраф в размере от $405 до $810, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.

"Согласно внесенным изменениям, нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от $405 до $810)", - говорится в сообщении.

Соответствующие поправки в законодательство подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,

Как пояснили "Интерфаксу" в информационной службе сената (верхняя палата парламента), меры приняты для повышения эффективности поддержания общественного порядка, а также эффективной работы системы "Безопасный город", внедряемой органами правопорядка.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОДЕЖДА, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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