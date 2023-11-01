В Узбекистане будут штрафовать за скрывающую лицо одежду

В Узбекистане за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, вводится штраф в размере от $405 до $810, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.
"Согласно внесенным изменениям, нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от $405 до $810)", - говорится в сообщении.
Соответствующие поправки в законодательство подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,
Как пояснили "Интерфаксу" в информационной службе сената (верхняя палата парламента), меры приняты для повышения эффективности поддержания общественного порядка, а также эффективной работы системы "Безопасный город", внедряемой органами правопорядка.
Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество
Великобритания с июля 2022г по июнь 2023г купила у Азербайджана нефти на 215 млн фунтов
Узбекистан планирует новые проекты в энергогенерации с компаниями Турции и Франции
Узбекистан заинтересован в наращивании закупок газа РФ, будет развиваться транзит
Ирак в октябре увеличил экспорт нефти почти на 3% к сентябрю
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Иордания отзывает посла из Израиля
Токаев выразил готовность Казахстана сотрудничать с Францией в добыче и переработке редких металлов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Bakcell открыл новый магазин в Ахмедлы
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире