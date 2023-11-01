Израильские военные добиваются прогресса в наземной операции в Газе - министр

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) добивается значительных результатов в ходе наземной операции в секторе Газа, заявил в среду глава израильского Минобороны Йоав Галант.
"На поля боя наблюдаются существенные достижения - уничтожение террористов всех уровней, от боевиков до влиятельных полевых командиров", - приводит The Times of Israel слова Галанта.
Комментируя гибель 15-ти израильских солдат в ходе наземной операции, Галант сказал: "И с нашей стороны приходится платить, как это происходит в любом сражении".
Со своей стороны, командир 162-й дивизии ЦАХАЛ генерал Ицик Коэн заявил, что израильские военные находятся "у ворот города Газа".
По его словам, пять дней назад его дивизия "получила важную задачу - пойти и решительно покончить с ХАМАС". Ицик заявил, что за это время ЦАХАЛ "уничтожил значительную часть возможностей ХАМАС, атаковал его стратегические объекты, в частности, туннели".
"Гаарец" также сообщает, что ЦАХАЛ вместе с разведслужбой Шабак уничтожили командующего противотанковыми силами ХАМАС в секторе Газа Мухаммада Асара, который погиб в результате удара истребителя.
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